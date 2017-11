Accent FM is een radiostation dat enkel uitzend via het internet. Echter hoef je daarvoor niet gans de dag je computer te laten aanstaan want je kan ook naar Accent FM luisteren via je Smartphone via onze app die je kan downloaden via de Google Play Store. Natuurlijk kan je ook naar Accent FM luisteren via diverse internet radiotoestellen. Accent FM draait muziek voor jong en oud. Bij Accent FM hoor je elke dag de beste muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90, 2000 en vandaag. Elk uur krijg je ook het meest recentste nieuws te horen verzorgt door World News Company. Accent FM zend uit onder het netwerk van SonixCast en is aangesloten met licentie bij SOCAN.

Is Accent FM Legaal?

Ja, Accent FM is 100% legaal.

De stream van Accent FM wordt gehost door SonixCast in Canada en is der halve officieel een Canadees radiostation.

SonixCast dekt alle licenties via de Canadese auteursrechten organisatie SOCAN.

Medewerker/dj worden

Wil jij ook medewerker worden bij Accent FM of dj en een leuk radioprogramma maken bij ons. Neem dan als de bliksem contact met ons op door het contactformulier in te vullen of bel ons op 0475/855734 en wie weet komt jouw lang verwachte droom wel uit.









