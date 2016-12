Tijdens de Warmste Week wordt geld ingezameld voor goede doelen, maar een van de belangrijkste begunstigden is de Belgische staat.

22.dec.2016

N-VA-schepen Anja Rens is woensdagavond overleden in Kontich. Ze werd 53. Anja was de zus van presentatrice Yasmine, die in 2009 uit het leven stapte.

22.dec.2016

De Campi Flegrei-vulkaan bij Napels, een van de gevaarlijkste vulkanen ter wereld, lijkt te ontwaken. Dat zeggen wetenschappers.

22.dec.2016

Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is donderdag een man verschenen die een vriendin van zijn echtgenote zou hebben verkracht. De man ontkent dat en zegt dat hij zichzelf niet in staat ziet zo’n zaken te doen. Hij meent zelf dat de vrouw “een beetje té vriendelijk” was, maar zegt zelf niet over de schreef te zijn gegaan. Het parket vorderde 5 jaar cel tegen hem.

22.dec.2016

Na zeventien wedstrijden geduldig toekijken lijkt het op Tweede Kerstdag aan Michy Batshuayi om in de spits te lopen bij Chelsea. Zijn grote concurrent en topschutter Diego Costa is immers geschorst. Trainer Antonio Conte weigerde echter te bevestigen dat ‘Batsman’ zal starten. “Michy werkt goed, maar we moeten geduld hebben met hem”, zei hij op een persconferentie.

22.dec.2016