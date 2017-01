Een uitspraak op sociale media van Dyab Abou Jahjah, waarin hij de dodelijke aanslag in Jeruzalem geen terrorisme maar een legitieme reactie tegen de Israëlische bezetter noemde, heeft niet alleen bijval geoogst maar ook veel kwaad bloed gezet. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) noemt de reactie van Abou Jahjah “ziek”. De Standaard geeft te kennen de columns van de man niet langer te zullen publiceren. In een interview aan Terzake verdedigde Jahjah zijn standpunt. Daar stelde hij dat een bezet volk volgens de Vierde Conventie van Genève wel degelijk het recht heeft zich te verweren tegen de bezetter.

09.jan.2017

Bij een verkeersongeval in Lokeren maandagochtend is een man zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde op de gewestweg N70. Om een nog onbekende reden ging de auto van de man aan het slippen en belandde zo tegen een boom aan de overkant van de weg.

09.jan.2017

Het vierde seizoen van ‘Kroongetuigen’ start donderdag op VTM. In het programma van Jeroen Wils worden ophefmakende moordzaken gereconstrueerd. De eerste aflevering rakelt alvast een nog zeer recent verleden op: de zaak Ronald Janssen, de moordenaar van Annick Van Uytsel, Kevin Paulus en Shana Appeltans.

09.jan.2017

Magdalena Wosinska is wat we noemen een “fotografe met durf”. De 33-jarige Poolse reist een heel aantal plaatsen in de Verenigde Staten af en deelt via haar Instagram-account adembenemende naaktfoto’s. Magdalena vindt haar foto’s tijdloos omdat ze niet gebonden zijn aan status, klasse of groep waartoe ze behoort. “Mijn foto’s gaan niet over erotiek of seksuele opwinding”, stelt ze. “Mijn zelfportretten zijn ontstaan uit armoede. Ik ben hier eigenlijk al 20 jaar mee bezig. Ik groeide op in een arm gezin. Toen ik voor school een portret van mezelf moest maken, dacht ik: ‘Ik heb geen mooie kleren’. En dus trok ik al mijn kleren uit. Daar begon het”. Wosinska werd geboren in de Poolse stad Katowice en woont sinds 2004 in Los Angeles. Liefst 126.000 mensen volgen haar op Instagram.

09.jan.2017

In de Mexicaanse staat Chihuahua is vorige week een baby geboren met twee hoofden. De siamese tweeling wordt in het ziekenhuis gehouden voor verder onderzoek, want het is nog niet duidelijk wat er nu gaat gebeuren.

09.jan.2017