Asociaal én gevaarlijk. Zo omschrijft de politie het rijgedrag van tal van bestuurders, gisteren op de E313. Om tijd te winnen in de file reden veel bestuurders de pechstrook op. Sommigen waren zelfs aan het spookrijden. “We kunnen dit niet door de vingers zien”, zegt Peter Dewaele, woordvoerder van de federale politie.

22.jan.2017

Om zijn grootste droom nog waar te helpen maken, hebben vrienden van Timmy De Smet uit Hofstade een actie op het getouw gezet. De jonge papa van twee kreeg afgelopen zomer de diagnose ongeneeslijke asbestkanker, maar hoopt nog met het hele gezin naar het land te kunnen gaan waarop hij verliefd werd.

22.jan.2017

Even op wereldreis, dacht actrice Jasmijn Van Hoof (25). Waarop ze haar collega’s en de vele fans van Familie een jaartje in het sombere België achterliet om met haar vriend Wout door Centraal- en Zuid-Amerika te trekken. Nu is ze terug, met een zak vol verhalen. En de relatietest heeft ze overleefd.

22.jan.2017

El Chapo, even berucht als drugsbaron dan als ontsnappingskoning, zal zijn kunstje wellicht niet meer kunnen herhalen. Nu de Mexicaanse drugsbaron na verschillende ontsnappingspogingen is uitgeleverd aan de VS, willen ze geen risico lopen. Daarom zal hij wellicht de rest van zijn leven doorbrengen in de meest beruchte gevangenis ter wereld: Supermax ADX Florence, oftewel het Alcatraz van de Rocky Mountains. “Dit is erger dan Guantanamo”.

21.jan.2017

Een kandidate van de Franse versie van het populaire tv-spelletje Rad van Fortuin heeft indruk gemaakt. Niet zozeer omdat ze zo goed bleek in het raden van het gezochte woord, maar omdat ze altijd net iets te veel liet zien als ze aan het rad moest draaien. Misschien de volgende keer toch best een ander kleed aantrekken.

21.jan.2017