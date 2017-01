De politie en het parket van Brussel zijn op zoek naar de 14-jarige Mila Benisti. De jongedame verliet op zondag 15 januari tussen 22 en 22.45 uur het Brugmann ziekenhuis in Laken. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Volgens Child Focus gaat het om een "zeer onrustwekkende verdwijning".

16.jan.2017

De 85-jarige Geraard Steyaert uit Maldegem is dood teruggevonden in een gracht nabij de Vakebuurtstraat in Maldegem. De tachtiger was sinds woensdag vermist. Hij sukkelde in de gracht op zoek naar hulp om zijn wagen uit de modder te halen.

16.jan.2017

Op 30 januari gaat het tweede seizoen van 'Blind Getrouwd' van start op VTM. Deze keer stappen vier koppels in het huwelijksbootje zonder elkaar eerst te leren kennen. Stijn en Nuria, het enige succesvolle koppel uit het vorige seizoen, hebben alvast enkele tips voor de nieuwe kandidaten.

16.jan.2017

Estibaliz Carranza is amper 36 jaar, maar heeft zo’n slechte reputatie en geschiedenis dat ze niet langer in de vrouwengevangenis haar straf zal uitzitten. De “kindergeobsedeerde ijsmoordenares”, zo noemen ze de vrouw, wordt nu overgeplaatst naar de mannengevangenis in de Oostenrijkse stad Linz.

16.jan.2017

Een jonge Zweedse vrouw die in september 2015 ontvoerd werd door een 39-jarige dokter en dagenlang werd opgesloten in een geluiddichte bunker, heeft voor het eerst verteld over de hel waar ze door ging. “Hij verplichtte me om bij hem te slapen. Het was gruwelijk”, zegt de vrouw.

16.jan.2017