We betalen dan wel meer voor elektriciteit en water in 2017, het is zeker niet allemaal kommer en kwel. Zo krijgen honderdduizenden werknemers meer loon en wordt stoppen met roken bij een tabakoloog een pak goedkoper. Hieronder een overzichtje van de 43 zaken die zullen veranderen vanaf 1 januari 2017.

()

01.jan.2017

Op deze eerste dag van 2017 overheerst grijs met lage wolken, nevel en lokaal aanvriezende mist. In Hoge Ardennen zijn opklaringen nog tijdelijk mogelijk. Later stijgt de kans op wat aanvriezende motregen. De maxima liggen rond -2 graden in Hoog-België, rond +4 graden aan zee en rond +1 of +2 graden elders. De wind waait matig uit het zuidzuidwesten. Dat meldt het KMI.

()

01.jan.2017

Twee Lotto-trekkingen maakten vier mensen vlak voor het nieuwe jaar miljonair. De winnaar van de eerste trekking is nu maar liefst 5.104.697,00 euro rijker. Bij de extra Lotto-trekking op 31 december wonnen drie deelnemers elk twee miljoen euro.

()

01.jan.2017

Bij een kettingbotsing op een autosnelweg in zuiden van Duitsland zijn zondagochtend zes mensen om het leven gekomen en dertien anderen gewond geraakt. Dat meldt de lokale politie.

()

01.jan.2017

In Australië leven ze al even in het jaar 2017. Om 14u Belgische tijd vierden de Australiërs namelijk nieuwjaar, met onder andere prachtig vuurwerk in Syndey . Op Bondi Beach kxam de zon zelfs alweer op en daarbij was de Australische jeugd massaal aanwezig. Goed voor enkele opmerkelijke sfeerbeelden.

()

31.dec.2016