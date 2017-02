Het is Hugo Broos en zijn Kameroense tweede familie gelukt. Kameroen haalde tegen alle verwachtingen in, en onder de deskundige leiding van Broos, de finale van de Afrika Cup, maar daar wachtte wel favoriet Egypte. Dat kwam op voorsprong in de eerste helft dankzij Elneny, maar een mentaal sterk Kameroen keerde na de rust de scheve situatie helemaal om. Het won met 1-2. Hugo Broos is de eerste Belgische coach die een groot landentoernooi kan winnen.

05.feb.2017

Fernande De Gusem (70) en haar man Rudy De Boo (62) kregen zaterdag op klaarlichte dag een overvaller op bezoek. “Mijn man heeft zich vreselijk geweerd. Maar de man kon toch weg geraken met 350 euro.”

05.feb.2017

Niet alleen in Kameroen of in gastland Gabon werd er gevierd toen Hugo Broos met zijn Kameroen de Afrika Cup won. Ook in België gingen heel wat mensen uit hun dak. Bij de familie van Hugo Broos, die de wedstrijd uiteraard op de voet volgde, gingen de decibels stevig de lucht in bij het laatste fluitsignaal!

05.feb.2017

Niemand weet precies wat er bijna negen jaar geleden gebeurd is met Barry Pring, de Britse zakenman die in 2008 van de baan werd gemaaid in Oekraïne. Zijn internetbruid wordt verdacht, maar er blijkt nu heel wat meer aan de hand...

05.feb.2017

In Gierle (Lille) is zaterdag een man van middelbare leeftijd dood aangetroffen in of bij een waterput. Twee verdachten, huurders van het slachtoffer, zijn aangehouden op verdenking van moord, zegt het Antwerpse parket.

05.feb.2017