Djellza, het zestienjarige Kosovaarse meisje uit Mechelen dat vlak voor haar gedwongen uitwijzing onderdook, heeft een verblijfsvergunning voor een jaar gekregen. Die kan bovendien onder bepaalde voorwaarden verlengd worden, melden haar advocaat en voogd vrijdagavond.

03.feb.2017

Wedden dat de 60-jarige V.E. volgende keer zijn snelheidsboete wel zal betalen? De man uit Maasmechelen zakte donderdag af naar de politierechtbank in het voor hem verre Aalst nadat hij op de E40 aan 121 km/uur werd geflitst. De man kreeg de boete in de bus, maar betaalde die niet. “De prijs gaat van 60 euro naar 180 euro, meneer. Tel daar nog de kosten bij en je zit al snel aan het viervoud van wat uw minnelijke schikking was. Een goede raad: betaal die minnelijke schikkingen. Dan moet u niet naar hier komen én bespaart u een flinke som geld”, aldus politierechter Mireille Schreurs.

03.feb.2017

Anderlecht heeft vrijdagavond nagelaten om over Club Brugge naar de leiding van de Jupiler Pro League te springen. De Brusselaars speelden zonder hun coach Weiler een bijzonder zwakke match op Lokeren en mochten achteraf nog blij zijn dat het 0-0 bleef. Door dit gelijkspel komt Anderlecht voorlopig wel naast Club Brugge op kop. Club Brugge speelt zondag nog thuis tegen Charleroi en kan opnieuw uitlopen tot drie punten. Ook Zulte Waregem kan voorbij Anderlecht gaan als het zondag thuis wint van AA Gent.

03.feb.2017

Noorse onderzoekers waren de koning te rijk toen zij een zeldzame dolfijn van Cuvier in de figuurlijke handen kregen. Des te groter was de teleurstelling na sectie van het zoogdier. In zijn maag zat immers een grote hoeveelheid plastic afval.

03.feb.2017

Als het alleen van de Amerikaans president Donald Trump afhing, dan stond zijn beruchte muur op de grens met Mexico er al. Maar volgens CNN zien steeds meer partijgenoten de bouw ervan niet meteen zitten. Een groeiend aantal Republikeinen vindt het project veel te duur en is van plan om het financieringsplan ervan niét goed te keuren in het Congres als Trump hen niet kan overtuigen dat hij het geld kan terugverdienen.

03.feb.2017