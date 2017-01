De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn omstreden inreisverbod voor veel moslims onrechtstreeks verdedigd. “Ons land heeft sterke grenzen en verregaande controle nodig, NU. Kijk naar wat er in Europa en de wereld gebeurt - een vreselijke chaos!”, schreef Trump zondag op Twitter.

29.jan.2017

Zes doden. Dat is de zware balans na een nachtje feesten in Duitsland. De bezorgde vader van twee van de slachtoffers ontdekte zondagochtend de lichamen van de jongeren. Dat meldt de Duitse politie.

29.jan.2017

Was de dood van een voormalige KGB-chef dan toch niet zomaar een natuurlijke dood? Volgens een aantal bronnen was het alleszins een dood in mysterieuze omstandigheden, en had Poetin een motief om de man uit de weg te ruimen.

29.jan.2017

“Ik heb een beetje pijn in mijn buik.” Met die klacht kwam een 48-jarige man aankloppen bij dokter Cyriac Philips. In het ziekenhuis van de Indische hoofdstad New Dehli trokken de artsen uiteindelijk een lintworm van maar liefst 182 centimeter uit zijn maag.

29.jan.2017

Niet alleen de Racing Genk-familie rouwde dit weekend mee om het overlijden van Stéphanie De Buysser, de vrouw van Thomas Buffel: op alle Belgische velden werd door spelers én fans steun betuigd. Een overzicht.

29.jan.2017